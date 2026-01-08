A Fregene la presentazione di Aprire lo sguardo | il libro racconta l’Italia attraverso la fotografia

A Fregene, sabato 10 gennaio 2026 alle ore 17.30, si terrà la presentazione del libro “Aprire lo sguardo” di Alessandra Mauro, pubblicato da Garzanti. L’opera offre una riflessione sulla storia italiana attraverso quindici fotografie significative, attraversando quasi due secoli di cambiamenti e prospettive. Un’occasione per approfondire il rapporto tra immagini e memoria collettiva, in un contesto sobrio e informativo.

Fiumicino, 8 gennaio 2026 -Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17.30, sarà presentato il volume “ Aprire lo sguardo” (Garzanti) di Alessandra Mauro, un libro che attraversa quasi due secoli di storia italiana attraverso quindici immagini emblematiche. A dialogare con l’autrice sarà lo storico dell’arte Sandro Polo. Appuntamento presso la biblioteca Gino Pallotta di Fregene. In Aprire lo sguardo, Mauro costruisce un vero e proprio mosaico visuale del Paese, mostrando come l’Italia sia stata raccontata e come abbia imparato a raccontarsi attraverso la fotografia. Il viaggio prende avvio nel 1847 con una delle prime vedute di Roma firmate da Giacomo Caneva e attraversa epoche, linguaggi e sguardi, restituendo una narrazione stratificata e profondamente legata ai mutamenti sociali, politici e culturali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Allo Spazio Cultura la presentazione del libro di Salvatore Lo Bue: un poema che racconta la vita terrena di Gesù

Leggi anche: "Passerelle segrete": Palermo si racconta attraverso la moda e restituisce un nuovo sguardo sulla città

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fregene sud e dintorni I cani in fuga possono fare molti km Condividiamo Comune fiumicino - facebook.com facebook