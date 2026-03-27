Inter Roma stop in nazionale per Wesley! Il terzino brasiliano torna subito in Italia | ecco il motivo

Il terzino brasiliano di Inter e Roma è stato convocato dalla nazionale e ha lasciato temporaneamente il club. Dopo l’impegno con la squadra sudamericana, il giocatore è rientrato in Italia. La sua assenza si verifica in un periodo cruciale per i giallorossi, che dovranno fare a meno del calciatore durante le prossime partite. La notizia è stata comunicata ufficialmente dai club coinvolti.

Inter News 24 Inter Roma, brutte notizie per i giallorossi che perdono Wesley con il Brasile. Il terzino è pronto a rientrare in Italia: la situazione. Arrivano notizie poco incoraggianti per la Roma dalla sosta per le nazionali. Wesley, esterno brasiliano dei giallorossi, è stato costretto a lasciare il ritiro del Brasile a causa di un problema muscolare emerso nelle ultime ore. Il giocatore farà immediatamente rientro in Italia, dove verrà valutato dallo staff medico del club capitolino. Lo stop rappresenta un campanello d’allarme per la squadra, che dovrà capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero del laterale brasiliano, elemento importante nelle rotazioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma, stop in nazionale per Wesley! Il terzino brasiliano torna subito in Italia: ecco il motivo Articoli correlati Leggi anche: Roma, Wesley corre verso la Cremonese: Gasperini ritrova il terzino Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco come staCalciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El... Aggiornamenti e notizie su Inter Roma Temi più discussi: Carlos Augusto salta Inter-Roma: gli squalificati per la 31^ giornata di Serie A; In Primavera 1, Milan-Sassuolo e Inter-Roma: sfide chiave per gli equilibri nelle zone alte; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; L'Inter si è fermata, quattro partite senza vittoria: non era mai successo, dopo la sosta subito Roma e Como. Biglietti Inter-Roma: quando escono, prezzi e settore ospiti, tutte le informazioniTutte le informazioni sui biglietti di Inter-Roma: quando escono, quando costano e le modalità d'acquisto. msn.com Inter-Roma, intreccio di mercato a sorpresa: c’è di mezzo SvilarLo prende l’Inter o la Juve? Attenzione al possibile terzo incomodo, la Roma. I giallorossi valutano concretamente anche il suo profilo in caso di cessione di Svilar. Una cessione tutt’altro che ... calciomercato.it Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini dal ritiro del Brasile: Wesley ko . Lesione muscolare e Ancelotti lo ha rilasciato dai convocati. . Torna in Italia ed è a rischio per Inter-Roma - facebook.com facebook Borghi: “Inter, con 4 punti tra Roma e Como è scudetto. Ma se stecca la prima…” x.com