Infortunio Wesley che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile | ecco come sta

Durante la sosta delle nazionali, è stato comunicato che l’esterno coinvolto in un infortunio ha lasciato immediatamente il ritiro con la nazionale brasiliana. Le prime informazioni indicano che le condizioni fisiche dell’atleta non sono incoraggianti, senza ulteriori dettagli sulle specifiche del problema. La società sta monitorando la situazione e valuterà gli sviluppi nelle prossime ore.

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