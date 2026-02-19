Allenamento Juve Bremer e David a parte | le ultime in vista del match col Como

L'allenamento della Juventus si è svolto con Bremer e David che hanno lavorato a parte, a causa di piccoli problemi fisici. La squadra si concentra ora sulla partita contro il Como, in programma sabato. Spalletti monitora attentamente le condizioni dei giocatori infortunati, sperando di recuperarli in tempo. Durante l’allenamento, i giocatori si sono concentrati su esercizi tattici e fisici, senza coinvolgere completamente tutti i titolari. La squadra si prepara a affrontare la sfida, cercando di migliorare dopo la recente sconfitta in Champions.

