Inter Juventus La Penna torna ad arbitrare in Serie A dopo il caso Bastoni

Dopo il caso Bastoni, l’arbitro La Penna torna a dirigere una partita di Serie A. La sua presenza in campo riguarda la sfida tra Inter e Juventus. La scelta dell’arbitro è stata comunicata prima dell’inizio dell’incontro. I tifosi e le squadre attendono di vedere come si comporterà in questa occasione. La partita si svolge con la sua direzione ufficiale.

Continua a far discutere il comportamento di Bastoni in Inter-Juventus: dopo quanto successo a Lecce, il difensore è stato fischiato anche a Como.