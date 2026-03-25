Il Napoli sta affrontando alcune questioni contrattuali con i propri centrocampisti. L’operazione di rinnovo del contratto di uno dei giocatori è attualmente in stallo. Intanto, un altro centrocampista ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. La squadra continua a pianificare il mercato e il rafforzamento della rosa.

Il Corriere dello Sport guarda al futuro. Anguissa, i colloqui col Napoli diventati meno fitti dopo l'infortunio: piace in Turchia. Il suo contratto scadrà nel 2027 come quello di Lobotka Ni Napoli 10082024 - Coppa Italia Napoli-Modena foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Gabriele Oriali-Andre’ Zambo Anguissa-Stanislav Lobotka Il Napoli sta lavorando al futuro, come fanno i grandi club. È quando si è sulla cresta dell’onda che si lavora al domani. I rami con frutti vanno tagliati per far sì che un domani di frutti possano essercene di più. È quel che sta facendo il Napoli a centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni

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