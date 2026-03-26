Durante la semifinale play-off tra Turchia e Romania, il centrocampista dell’Inter è stato costretto a lasciare il campo nelle fasi finali della partita. Si sospetta un problema al polpaccio, ma non sono ancora state fornite conferme ufficiali sulle sue condizioni. La sua uscita ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, considerando il ruolo importante che ricopre in squadra.

La notizia non è delle migliori. Nelle battute finali di Turchia-Romania, semifinale play-off per la qualificazione al prossimo Mondiale, il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è uscito dal campo. Toccandosi il polpaccio e facendo una smorfia con il viso. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, ansia per Calhanoglu: problemi al polpaccio?

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