Unione Europea bando per 1.490 funzionari | candidature aperte fino al 10 marzo

L'Unione Europea ha aperto un nuovo bando per 1.490 funzionari, con candidature che rimarranno aperte fino al 10 marzo. La selezione è rivolta a laureati di qualsiasi disciplina e prevede uno stipendio di partenza superiore ai 6.000 euro mensili. Chi supera il processo di selezione avrà anche l’opportunità di avanzare nella carriera all’interno delle istituzioni europee.

Opportunità per laureati di ogni disciplina: stipendio iniziale di oltre 6mila euro al mese e possibilità di fare carriera nelle istituzioni europee C'è ancora poco tempo per candidarsi al nuovo concorso promosso dalle istituzioni dell'Unione Europea per l'assunzione di 1.490 funzionari. Il bando è rivolto a laureati provenienti da qualsiasi ambito di studio e mira a selezionare amministratori di grado AD5 da inserire nella funzione pubblica europea. Le candidature resteranno aperte fino al 10 marzo alle ore 12:00, secondo l'orario di Bruxelles. La selezione è organizzata dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) con l'obiettivo di creare un elenco di riserva dal quale le diverse istituzioni e organismi europei potranno attingere per le future assunzioni.