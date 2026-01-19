PulciNellaMente | fino al 6 febbraio aperte le candidature per la XXVI Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola

Fino al 6 febbraio 2026, è possibile presentare le proprie candidature per la XXVI Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola PulciNellaMente. Questa iniziativa, giunta alla sua ventiseiesima edizione, rappresenta un’occasione di confronto e valorizzazione del teatro scolastico in Italia. Per partecipare, è importante rispettare i tempi previsti e seguire le modalità di iscrizione indicate sul sito ufficiale.

C'è tempo fino al 6 febbraio 2026 per candidarsi alla prossima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro-Scuola PulciNellaMente, giunta alla sua ventiseiesima edizione. L'evento si terrà a Sant'Arpino (CE) dal 4 al 10 maggio 2026. Il programma prevede spettacoli teatrali realizzati da scuole provenienti da tutta Italia, ma anche laboratori, conferenze, momenti di confronto, percorsi guidati e scambi culturali. Le scuole interessate possono consultare il bando con tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione.

Sono aperte le iscrizioni per le classi prime dell’anno scolastico 20262027. La procedura rimarrà aperta fino al 14 febbraio. È importante completare le iscrizioni entro questa data per garantire l’accesso alla scuola desiderata. Per ulteriori dettagli e modalità di iscrizione, si consiglia di consultare il sito ufficiale o di contattare direttamente la scuola. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Domenica 11 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 12.30, il Museo Campano apre le porte a un’esperienza di didattica e rievocazione dedicata all’arte della lavorazione della terracotta e del vetro, dalle origini fino all’epoca imperiale. - facebook.com facebook

