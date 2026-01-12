Picchia e insulta la moglie davanti ai figli | allontanato dalla casa familiare

Un uomo di 51 anni è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, a seguito di episodi di violenza psicologica e fisica, anche davanti ai figli. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia a Foligno, in Perugia, nel contesto di un procedimento volto a tutelare la famiglia coinvolta.

Foligno (Perugia), 12 gennaio 2026 – Violenze psicologiche e fisiche anche davanti ai figli. Per questo un 51enne straniero è stato sottoposto all'ordinanza cautelare dell' allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese, eseguita dalla Polizia. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dalle indagini è emerso che l'indagato, da molti mesi, avrebbe realizzato una serie di violenze psicologiche e di aggressioni contro la moglie, talvolta anche in presenza di qualcuno dei tre bambini, nati dalla coppia. La donna, oltre a dover frequentemente sopportare pesanti ingiurie, sarebbe stata in più occasioni picchiata per futili motivi dal marito.

