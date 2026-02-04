Fermato dai carabinieri per un controllo diventa nervoso e finisce in manette | nascodeva della cocaina

Durante un normale controllo dei carabinieri a Verona, un uomo di 48 anni è diventato nervoso e ha cercato di nascondere qualcosa. I militari lo hanno perquisito e hanno scoperto che aveva della cocaina in tasca. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato subito sul posto. La polizia continua a monitorare il fenomeno dello spaccio nella zona.

Un altro arresto nell'ambito dello spaccio di droga è stato messo a segno dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona nella notte tra il 3 ed il 4 febbraio, quando hanno fermato un 48enne originario della Repubblica Dominicana, già noto alle forze dell'ordine.

