Gufo ferito nel piazzale della caserma dei Carabinieri | salvato dai forestali

Un gufo ferito nel piazzale della caserma dei Carabinieri forestali di Grosseto: i forestali lo hanno trovato immobile tra le piante. L’uccello si era schiantato contro una finestra e non riusciva più a volare, rischiando di essere preso dai gatti randagi. I militari hanno chiamato gli specialisti, che hanno preso in cura l’animale. Il gufo, con le ali ammaccate, è stato portato in un centro di recupero per essere curato. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti.

Grosseto, 19 febbraio 2026 – Era perfettamente mimetizzato tra la vegetazione. Era atterrato nel piazzale della caserma dei Carabinieri forestali di Grosseto, ferito e non riusciva più a volare. Si trattava di un esemplare di gufo europeo, soccorso questa mattina nel parco della caserma dei carabinieri in piazza del Risorgimento. L'animale, un rapace notturno di medie dimensioni, era stato notato dai militari nelle prime ore del servizio, mentre si trovava a terra. Avvicinandosi con cautela per non spaventarlo, i carabinieri hanno accertato che si trattava di un Asio otus, comunemente noto come gufo europeo.