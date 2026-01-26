Studenti novaresi in visita all’Amazon Innovation Lab

Gli studenti delle scuole primarie di Novara e Vercelli hanno visitato l’Amazon European Operations Innovation Lab di Vercelli. L’evento ha offerto ai giovani partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le innovazioni nel settore logistico e le tecnologie utilizzate da Amazon, stimolando curiosità e interesse per il mondo dell’innovazione e della tecnologia. La visita si inserisce in un percorso educativo volto a avvicinare i più giovani ai temi della digitalizzazione e della crescita sostenibile.

Giovani studenti novaresi in visita nella sede Amazon.I bambini delle scuole primarie dell'istituto comprensivo Duca D'Aosta di Novara e dell'istituto comprensivo Rosa Stampa di Vercelli hanno visitato l'Amazon European Operations Innovation Lab di Vercelli, vivendo un'esperienza immersiva tra.

