Manutenzione straordinaria del tetto del Municipio a breve il via ai lavori previsti dal piano delle opere pubbliche
A Jesi, sono imminenti i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del Municipio, previsti dal piano delle opere pubbliche. L’intervento, volto a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’edificio, sarà avviato a breve. La riqualificazione contribuirà a preservare l’immobile e migliorare la funzionalità degli spazi comunali, assicurando un servizio più affidabile per i cittadini.
JESI – I lavori per la manutenzione straordinaria del tetto del Municipio partiranno in tempi ragionevolmente brevi. Lo comunica l’amministrazione comunale di Jesi, specificando che il rifacimento della copertura è previsto nel piano delle opere pubbliche approvato consiglio comunale lo scorso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
