Anas riavvio dei lavori di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V sulla E45

Anas ha annunciato il ripristino delle operazioni di manutenzione sui viadotti Casetta e Savio V lungo la E45 a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena. I lavori erano stati sospesi in precedenza e ora sono stati ripresi, con l’obiettivo di completare le attività di controllo e intervento sulla rete stradale. La riattivazione delle operazioni coinvolge le aree interessate dai due viadotti.

Anas ha programmato il riavvio dei lavori di manutenzione dei viadotti Casetta e Savio V lungo la E45 a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena. Da martedì 10 marzo, in direzione Roma, sarà attivo il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il km 200,800 ed il km 201,600 della E45 per contestuale chiusura, sulla medesima tratta chilometrica, della carreggiata opposta in direzione Cesena, su cui si svolgeranno i lavori in corrispondenza del ponte Torelli. La modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine delle attività programmato fino a venerdì 9 maggio.