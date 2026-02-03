LIVE Atletica World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA | inizia la gara di Furlani aumenta l’attesa per la finale di Dosso

In diretta dall’Ostrava Indoor, la gara di Furlani ha appena preso il via, mentre cresce l’attesa per la finale di Dosso. La giornata di atletica non si ferma e tra salti e corse, gli appassionati monitorano ogni movimento, sperando in risultati sorprendenti. Nel salto in lungo, Tentoglou e Saraboyukov non riescono a superare il secondo tentativo, lasciando spazio alle sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 SALTO IN LUNGO – Nullo sia il secondo salto di Tentoglou che di Saraboyukov. 18.11 3000 METRI – Il gruppo ha rallentato il ritmo. Arese decide di cambiare passo e si porta davanti 18.11 3000 METRI – Entra in azione Arese che sul rettilineo guadagna posizione e si porta al quarto posto alle spalle di Nadar. 18.10 SALTO IN LUNGO – 7.81 per Furlani al secondo tentativo. 18.09 3000 METRI – Termina il lavoro di Vukovic. Girma era alle spalle della prima lepre ed è costretto a spostarsi per far passare Szogi. 18.09 SALTO IN LUNGO – 7.31 per Curkovic, primato stagionale, 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia la gara di Furlani, aumenta l’attesa per la finale di Dosso Approfondimenti su World Indoor Tour LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: Dosso convince all’esordio, attesa per Zenoni e Furlani Questa mattina a Ostrava è iniziato il World Indoor Tour di atletica. LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 in DIRETTA: inizia il meeting, attesa per Dosso Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su World Indoor Tour Argomenti discussi: LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio; World Athletics Indoor Tour, a Boston 1^ meeting; LIVE Atletica, World Indoor Tour Boston 2026 in DIRETTA: storico record del mondo di Hoey negli 800! Ihemeje non decolla, sconfitto Lyles; Millrose Games a New York, stasera LIVE su Sky. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it LIVE Atletica, World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA: spettacolo assicurato nel mezzofondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Millrose Games 2026, meeting internazionale in ... oasport.it World Athletics Indoor Tour, tre meeting live su Sky. Si parte oggi da Ostrava #SkySport x.com COUNTDOWN The road to the Indoor Tamburello World Championship has officially begun. 25 days to go until passion, skill and adrenaline meet on the court. The tamburello world is getting ready for something special. Are you ready to be part of it - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.