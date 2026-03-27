Una giuria di Los Angeles ha deciso che due grandi aziende di tecnologia devono risarcire un utente per aver contribuito alla sua dipendenza da social network. La decisione si basa su un procedimento legale in cui si sostiene che le pratiche adottate abbiano influito sul benessere mentale dell’individuo. La sentenza rappresenta un primo caso di responsabilità legale per le conseguenze di alcune strategie di ingegneria comportamentale.

Una giuria di Los Angeles ha stabilito un precedente destinato a cambiare per sempre il rapporto tra le piattaforme digitali e i loro utenti. Instagram, proprietà di Meta, e YouTube, di proprietà di Google, sono state ritenute responsabili per i danni causati dalla dipendenza da social media a una giovane donna di 20 anni, che ha ottenuto un risarcimento di 6 milioni di dollari. La sentenza arriva dopo oltre 40 ore di deliberazioni distribuite su nove giorni e rappresenta il primo verdetto in una serie di cause storiche contro i giganti della tecnologia. Il caso si è concentrato sulla storia di una ragazza californiana, identificata in tribunale come Kaley, che ha iniziato a utilizzare i social media in giovane età sviluppando successivamente una serie di problemi di salute mentale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Ingegnerizzazione della dipendenza”: Meta e Google condannate a un risarcimento per dipendenza da social

Articoli correlati

Leggi anche: La sentenza storica contro Big Tech: Meta e YouTube di Google condannate negli Usa perché le loro piattaforme provocano dipendenza dai social

Meta e Google condannate per «i social che creano dipendenza», le due batoste per le big tech: la vittoria di una 20enne in CaliforniaUna giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media sviluppata dai giovani utenti.

Una raccolta di contenuti su Ingegnerizzazione della

Meta e Google, responsabili della dipendenza giovanile. Il caso in CaliforniaUna giuria di Los Angeles ha ritenuto Meta e Google responsabili della dipendenza social giovanile. La storica decisione è arrivata dopo ... iltempo.it

Dipendenza da social media, un tribunale della California condanna Meta e Google: algoritmi e design delle piattaforme al centro della responsabilità civileUna giuria della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha stabilito che Meta e Google sono responsabili della dipendenza da social media sviluppata da Kaley G.M., una ventenne californiana che h ... orizzontescuola.it