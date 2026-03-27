Infortunio sul lavoro a Bregano | 55enne ferito gravemente

Questa mattina a Bregano si è verificato un grave incidente sul lavoro all’interno di un’azienda di spedizioni situata in via Milano. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito in modo serio durante l’incidente. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare il ferito in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti.

Paura questa mattina a Bregnano per un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda di spedizioni in via Milano. L’allarme è scattato intorno alle 9.40, inizialmente in codice rosso. A rimanere coinvolto è stato un uomo di 55 anni, colpito – secondo le primissime informazioni – da un carico di circa 300 chili che gli sarebbe caduto su una gamba, con modalità ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri di Cantù e agli ispettori di Ats Insubria per gli accertamenti del caso. Dopo le prime cure, la situazione è stata rivalutata: l’intervento è stato declassato a codice giallo e l’uomo non risulterebbe in pericolo di vita, ed è stato trasportato al Galeazzi di Milano. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Infortunio sul lavoro a Bregano: 55enne ferito gravemente Articoli correlati Incidente sul lavoro nelle Marche: gravemente ferito un operaio bareseUn operaio 48enne originario della provincia di Bari è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente sul lavoro in un cantiere di Tolentino,... Arzachena, incidente sul lavoro: operaio gravemente ferito da un albero durante potatura, elisoccorso in azione.Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Arzachena, in Sardegna, questo mercoledì 11 febbraio 2026. Contenuti e approfondimenti su Infortunio sul lavoro a Bregano 55enne... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Sommacampagna, operaio grave dopo la caduta dall'alto; Grave infortunio sul lavoro a Colli del Tronto: operaio ferito ora rischia di perdere una gamba, trasferito a Torrette in eliambulanza; Incidente sul lavoro nel Milanese, ruspa cade in un fosso di tre metri: ferito un operaio; Infortunio sul lavoro a Montirone: operaio schiacciato da due lastre in metallo. Infortunio sul lavoro, attenzione a ritardi e documenti: cosa si rischia davveroUn infortunio sul lavoro si verifica quando un danno alla salute deriva da un ... msn.com Aggredito da un collega nel parcheggio aziendale: l’Inail riconosce l’infortunio sul lavoroL'Inail aveva inizialmente considerato l'episodio estraneo all'attività lavorativa, ma grazie all'assistenza e al ricorso presentato dal patronato INCA ... fanpage.it BenInformati, Quotidiano | Caduta in smart working è infortunio sul lavoro - facebook.com facebook #Leao non solo l'infortunio: mesi decisivi per il suo futuro al #Milan. In società tempo di valutazioni #calciomercato #SempreMilan x.com