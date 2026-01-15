Incidente sul lavoro nelle Marche | gravemente ferito un operaio barese

Un incidente sul lavoro si è verificato a Tolentino, nelle Marche, coinvolgendo un operaio di 48 anni originario di Bari. L’uomo è rimasto gravemente ferito durante l’attività nel cantiere. La situazione è ora sotto controllo delle autorità competenti, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un operaio 48enne originario della provincia di Bari è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente sul lavoro in un cantiere di Tolentino, in provincia di Macerata. L'uomo, secondo una ricostruzione, era impegnato nei lavori del nuovo ospedale quando è precipitato da 4 metri di altezza mentre disarmava il solaio del primo piano. A novembre scorso un altro incidente sul lavoro aveva coinvolto un autotrasportatore barese: il 56enne Francesco Ventrella perse la vita il 25 novembre scorso a Lucinasco, in provincia d'Imperia, dopo essere rimasto schiacciato da un rimorchio.

