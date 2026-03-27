Un infortunio ha coinvolto un attaccante di nazionalità brasiliana durante un match, suscitando preoccupazioni tra i tifosi del club e della selezione nazionale. L’allenatore del team ha comunicato che le condizioni del giocatore saranno monitorate nei prossimi giorni, senza fornire dettagli specifici sull’entità del problema. La società sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione.

Retegui Milan, la chiave per aggirare l’ostacolo stipendio: con questa formula può arrivare in estate! Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo Carlos Augusto Inter, il brasiliano spiazza tutti! Rinnovo in stand-by e possibile addio in estate: un top club alla finestra Lewandowski Juve, blitz in Polonia dei dirigenti! La riflessione sul colpo ‘alla Modric’ per l’estate De Gea ammette: «Quest’anno siamo partiti male e ci siamo messi addosso tanta pressione. Eravamo morti, Vanoli ci ha riportati in vita! La fascia da capitano.» Infortunio Lautaro, fissata la data per il rientro del capitano dell’Inter: è già clinicamente guarito! Gabbia non ha dubbi: «Tra Leao e Pulisic non è successo nulla. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Raphinha, Barcellona e Brasile in ansia: l’annuncio di Ancelotti sulle condizioni dell’attaccante

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