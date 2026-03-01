Infortunio Bonny filtra cautela sulle condizioni dell’attaccante! Verso la Coppa Italia…
Si sono diffuse notizie sulla condizione dell’attaccante coinvolto in un recente infortunio. Le fonti parlano di un atteggiamento prudente da parte dello staff medico e di un possibile impiego nella prossima partita di Coppa Italia. La squadra si prepara a valutare le sue condizioni nelle prossime ore. I dettagli ufficiali sui tempi di recupero non sono ancora stati comunicati.
Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. 🔗 Leggi su Internews24.com
Infortunio David, l’attaccante salta Galatasaray Juve: il motivo dell’assenza e cosa filtra sulle sue condizionidi Redazione JuventusNews24Infortunio David, fastidio all’inguine per il canadese che non è partito per Istanbul.
Infortunio Bonny: si ferma l’attaccante in Inter Torino. Le sue condizioni e cosa filtra sul suo stopInter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del...
Approfondimenti e contenuti su Infortunio Bonny.
Inter, infortunio muscolare per Bonny: oggi gli esami strumentaliL'Inter resta con il fiato sospeso per le condizioni di Ange-Yoan Bonny, uscito anzitempo dalla sfida di ieri contro il Genoa. L'attaccante francese ha alzato bandiera bianca a causa di un fastidio mu ... fantacalcio.it
Infortunio Bonny, distorsione al ginocchio per l’attaccante/ Tempi di recupero ancora da definireUn’aggiunta che Marotta e Ausilio stanno pensando di fare, senza dover investire sul mercato è quella di trattenere in rosa Valentin Carboni quando ad inizio di gennaio il Genoa dovrebbe terminare in ... ilsussidiario.net