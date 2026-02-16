Infortunio David l’attaccante salta Galatasaray Juve | il motivo dell’assenza e cosa filtra sulle sue condizioni
David non ha preso parte alla trasferta in Turchia a causa di un dolore all’inguine. Il giocatore si è sentito male durante gli allenamenti e si è fermato per un controllo approfondito. La Juventus ha deciso di non portarlo con sé per evitare rischi maggiori. Secondo fonti vicine al club, le sue condizioni migliorano, ma resta da capire quando potrà tornare in campo.
Infortunio David, fastidio all’inguine per il canadese che non è partito per Istanbul. Il calciatore, dunque non sarà disponibile per il Galatasaray. La spedizione della Juventus verso la Turchia perde uno dei suoi pezzi a pochi minuti dal decollo. L’ infortunio di David rappresenta una tegola pesantissima per Luciano Spalletti, costretto a ridisegnare l’attacco proprio alla vigilia del delicatissimo spareggio di Champions League contro il Galatasaray. La notizia è filtrata dopo l’ultima sessione di allenamento alla Continassa, durante la quale il giocatore ha avvertito un dolore all’inguine che ha immediatamente allertato lo staff medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
