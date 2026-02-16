Infortunio David l’attaccante salta Galatasaray Juve | il motivo dell’assenza e cosa filtra sulle sue condizioni

David non ha preso parte alla trasferta in Turchia a causa di un dolore all’inguine. Il giocatore si è sentito male durante gli allenamenti e si è fermato per un controllo approfondito. La Juventus ha deciso di non portarlo con sé per evitare rischi maggiori. Secondo fonti vicine al club, le sue condizioni migliorano, ma resta da capire quando potrà tornare in campo.

La partita contro la Cremonese perde uno dei suoi protagonisti: Carlos Augusto si ferma per un affaticamento muscolare e non scenderà in campo domani.

Ferguson salta la partita contro il Panathinaikos.

