Vlahovic ultimissimi aggiornamenti sulle condizioni del serbo Cosa è successo oggi nell’allenamento della Juventus

Oggi si sono verificati nuovi sviluppi sulle condizioni di Dusan Vlahovic durante l'allenamento della Juventus, in vista della partita contro il Pisa. Il giocatore serbo ha partecipato a parte dell'allenamento, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue reali condizioni fisiche. La squadra si prepara comunque a affrontare la prossima sfida, con l'attenzione rivolta anche alle eventuali novità sul suo recupero.