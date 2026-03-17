Oggi in allenamento la Juventus ha aggiornato sulle condizioni di Thuram, dopo il dolore alla caviglia riscontrato contro l’Udinese. La squadra sta monitorando attentamente la situazione del centrocampista, mentre dalla Continassa filtrano poche informazioni in vista della prossima partita contro il Sassuolo. Il reparto mediano della Juventus si trova a dover affrontare una fase di incertezza sia dal punto di vista fisico che tattico.

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© Calcionews24.com - Juventus, novità sull’infortunio di Thuram: cosa è successo oggi in allenamento e cosa filtra dalla Continassa in vista del Sassuolo

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