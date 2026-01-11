Infortunio Conceicao non arrivano buone notizie dalla Continassa | slitta ancora il rientro del portoghese La nuova data
L'infortunio di Conceicao continua a preoccupare la Juventus, con il portoghese che non ha ancora superato l’affaticamento muscolare. La sua ripresa è ancora in ritardo e, di conseguenza, il rientro previsto è stato rinviato. La società monitora attentamente la situazione, ma al momento non sono state comunicate nuove date ufficiali per il suo ritorno in campo.
Infortunio Conceicao: il portoghese non ha smaltito l’affaticamento muscolare e resta ai box anche domani. Spalletti non vuole rischiare ricadute. La Juve deve fare i conti con un’assenza pesante in vista del posticipo di domani sera all’Allianz Stadium. Nonostante l’ottimismo filtrato nei giorni scorsi, lo staff medico ha dovuto alzare bandiera bianca per quanto riguarda l’ infortunio di Conceicao. L’esterno offensivo non sarà della partita contro la Cremonese. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ancora smaltito del tutto l’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare la precedente trasferta contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
DAI CAMPI – Scamacca, Kolasinac, Skorupski, Conceicao, Kelly, Gatti, Vlahovic, Wesley, Soulé e Frattesi out; NEWS – Guendouzi, Spinazzola, Kean, Kolasinac, Conceicao, Scamacca, Isaksen, Nkunku, Scalvini: le novità; DAI CAMPI – Bailey e Addai out, Conceicao, Kelly, Kolasinac, Pulisic, Nkunku, Esposito S. e novità Bonny; Juventus, buone notizie per Spalletti: un top recupera per il Lecce.
