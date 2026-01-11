Infortunio Conceicao non arrivano buone notizie dalla Continassa | slitta ancora il rientro del portoghese La nuova data

L'infortunio di Conceicao continua a preoccupare la Juventus, con il portoghese che non ha ancora superato l’affaticamento muscolare. La sua ripresa è ancora in ritardo e, di conseguenza, il rientro previsto è stato rinviato. La società monitora attentamente la situazione, ma al momento non sono state comunicate nuove date ufficiali per il suo ritorno in campo.

