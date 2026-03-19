Infortunio Tonali l’esito degli esami per il centrocampista nel mirino della Juventus Ecco le sue condizioni

Il centrocampista della nazionale azzurra ha subito un infortunio durante l'allenamento e si è sottoposto a una serie di esami medici. I risultati delle analisi sono stati resi noti e ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. La Juventus ha mostrato interesse per le sue condizioni, che sono state comunicate ufficialmente. La squadra medica sta monitorando attentamente la situazione e fornirà ulteriori dettagli a breve.

Infortunio Tonali, l’esito degli esami per il centrocampista della nazionale azzurra. Ecco le sue condizioni in vista del playoff. Le ultime notizie su Sandro Tonali portano una ventata di ottimismo. Uscito anzitempo nella sfida contro il Barcellona, il calciatore ha generato apprensione in tutto l’ambiente di Coverciano. CONTINASSA JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli esami strumentali effettuati oggi hanno dato esito rassicurante. Si tratta soltanto di un edema, escludendo lesioni gravi che avrebbero potuto compromettere il finale di stagione. Sandro Tonali sarà dunque regolarmente a disposizione di Gennaro Gattuso per la fondamentale sfida contro l’ Irlanda del Nord e per l’eventuale finale dei playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Tonali, l’esito degli esami per il centrocampista nel mirino della Juventus. Ecco le sue condizioni Articoli correlati Infortunio Barella, ufficiale l’esito degli esami: il comunicato dell’Inter e le condizioni del centrocampistaDiego Coppola, niente ritorno in Serie A per il difensore: è fatta per l’addio al Brighton, ecco dove giocherà fino a giugno Calciomercato Cagliari:... Infortunio Gudmundsson: l’esito degli esami del fantasista della Fiorentina. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuoriCalciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime... Contenuti e approfondimenti su Infortunio Tonali Temi più discussi: Italia, Tonali ko al 55' di Barcellona-Newcastle a una settimana dal playoff Mondiale; Tonali, infortunio in Champions: in giornata la risonanza. A rischio i playoff mondiali?; Allarme Italia in vista dei playoff Mondiali: Tonali esce per infortunio contro il Barcellona; Tonali, infortunio in Barcellona-Newcastle: cosa si è fatto e come sta in vista di Italia-Irlanda del Nord. Italia, infortunio Tonali: è arrivato un annuncio in vista dei playoffTiene banco l'infortunio di Tonali in vista dei playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Il centrocampista del Newcastle, come ... fantamaster.it Italia, infortunio Tonali: è arrivato il primo verdetto in vista dei playoffTiene banco l'infortunio di Tonali in vista dei playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Il centrocampista del Newcastle, come ... fantamaster.it Ieri sera Sandro Tonali si era accasciato al suolo, ed era uscito al 55' di Barcellona-Newcastle per infortunio. Ma come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista non ha subito infortuni gravi e sarà a disposizione dell'Italia di Gattuso. Quando abbiamo - facebook.com facebook Infortunio Tonali, Newcastle e Italia in attesa dell'esito degli esami: le news #SkySport x.com