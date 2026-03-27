Infortunio gravissimo | via dal campo in lacrime addio al sogno Mondiale

Un grave infortunio ha costretto un attaccante a lasciare il campo in lacrime durante un allenamento con la nazionale, poche ore prima di una partita amichevole. Si tratta dello stesso giocatore che due anni fa aveva già subito un infortunio analogo. L’incidente ha determinato la fine anticipata del suo percorso verso il prossimo torneo mondiale, senza ulteriori dettagli sulla natura dell’incidente.

Si tratta dello stesso che ha subito due anni fa. I dettagli L’attaccante deve dire addio al sogno Mondiale a causa del gravissimo infortunio subito in allenamento con la sua Nazionale alla vigilia di una gara amichevole. Infortunio gravissimo in allenamento: addio al Mondiale – Calciomercato.it La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Benissimo soprattutto con Joaquin Panichelli, il quale non potrà disputare il prossimo Mondiale negli Stati Uniti e Canada. L’attaccante argentino si è fatto male in allenamento con la squadra del CT Scaloni, prima del match amichevole contro la Mauritiana. Per il 23enne nativo di Cordoba, autore quest’anno di 20 gol con la maglia dello Strasburgo (‘satellite’ del Chelsea), si parla di rottura del legamento crociato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio gravissimo: via dal campo in lacrime, addio al sogno Mondiale Articoli correlati SuperG, a un anno dal gravissimo infortunio Brignone si prende l'oroTorna a ruggire la “Tigre di La Salle”: Federica Brignone vince uno splendido oro in SuperG a Cortina con una discesa magistrale, impeccabile, sotto... Alejandro Tommasi, dal sogno di fare il concertista al successo mondiale: ‘Non cercavo la fama’Il racconto intimo a “Sogni C…OSTRUITI” Una carriera internazionale, ma radici profonde e un percorso tutt’altro che lineare. Contenuti e approfondimenti su Infortunio gravissimo Temi più discussi: Infortunio mortale in pieno centro. Operaio cade dal ponteggio nel cantiere di Palazzo Boschetti; Noa Lang, gravissimo infortunio alla mano per il giocatore del Galatasaray: ecco come sta; Tremendo infortunio nel campo fotovoltaico: uomo folgorato da scossa da 15mila volt; Cavallo gli sferra un calcio al volto, 40enne gravissimo. Drammatico infortunio. Il tetto cede mentre lavora. Gravissimo dopo la cadutaStava lavorando sul tetto del garage di casa propria, quando la copertura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto. Sono gravissime le ferite riportate nella caduta dal malcapitato protagonista del ... ilrestodelcarlino.it Infortunio mortale in pieno centro. Operaio cade dal ponteggio nel cantiere di Palazzo BoschettiI colleghi hanno dato l’allarme ma il 53enne è deceduto sul colpo, pare colpito anche da un masso. Sgomento a Cavezzo dove abitava con la famiglia. Murat Tafciu lascia due figli nel giorno della festa ... msn.com IMMAGINI TERRIBILI Serata amara per i Golden State Warriors nonostante il successo all’overtime contro Dallas. Moses Moody ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro gravissimo. Video https://sportando.basketball/golden-state-warriors-infortunio-g - facebook.com facebook Golden State Warriors, infortunio gravissimo per Moses Moody: le immagini fanno paura x.com