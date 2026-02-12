Federica Brignone torna a vincere dopo un anno di stop forzato. La “Tigre di La Salle” ha conquistato l’oro nel SuperG di Cortina con una discesa perfetta, lasciando senza parole gli spettatori e il pubblico presente. La vittoria arriva a pochi mesi dal gravissimo infortunio che l’aveva costretta lontano dalle competizioni, e questa medaglia rappresenta un grande ritorno per la sciatrice italiana. La gara si è svolta sotto gli occhi attenti del Presidente Sergio Mattarella, che ha applaudito la performance della campionessa.

Torna a ruggire la “Tigre di La Salle”: Federica Brignone vince uno splendido oro in SuperG a Cortina con una discesa magistrale, impeccabile, sotto gli occhi attenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha superato i 10 mesi di inattività vincendo una medaglia storica, splendida, inattesa. Le parole di Federica. “Questo è incredibile, sono ancora emozionata e ho l’adrenalina che mi scorre nelle vene. Oggi ero tranquilla, sciare fluida e morbida, non ho cercato di fare linee perfette ma le curve più veloci possibili ”. Alla domanda di aver fatto la storia di questo sport, Brignone replica di “non pensavo di potere vincere l’oro, sinceramente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperG, a un anno dal gravissimo infortunio Brignone si prende l'oro

Federica Brignone vince il SuperG sulle Tofane, davanti a Mattarella, e conquista il suo primo oro dopo un anno di infortunio.

Federica Brignone ha scritto una pagina incredibile dello sport italiano.

