Europa guarda al rialzo tra dati Usa e oro in calo | l’inflazione americana detta le prossime mosse della Fed

L’Europa si prepara a una giornata di scambi positive, con i principali indici in rialzo. Gli investitori seguono con attenzione i dati economici provenienti dagli Stati Uniti, che potrebbero influenzare le prossime mosse della Fed. Nel frattempo, l’oro continua a perdere terreno, mentre il mercato globale si muove tra incertezze e speranze di una svolta.

Borsa, l’Europa guarda al rimbalzo tra incertezze Usa e oro in calo. L’Europa si prepara a una giornata di scambi che potrebbe segnare una svolta positiva, con i principali indici in rialzo, mentre gli investitori restano in attesa di nuovi dati economici americani e monitorano l’andamento delle materie prime. La cautela rimane alta, con l’oro che cede terreno e lo sguardo rivolto alla pubblicazione, prevista per domani, dei dati sull’inflazione statunitense. Cautela a Tokyo, l’Europa cerca slancio. La seduta di Tokyo si è conclusa con un andamento contrastante. L’indice Nikkei ha perso lo 0,02% a 57.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Europa Borsa

Le borse europee chiudono in calo, con il FTSE MIB che perde lo 0,3%.

Nel dicembre 2025, il carrello della spesa ha registrato un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024, secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Europa Borsa

Argomenti discussi: Borsa oggi 9 febbraio: Europa in rialzo guarda a investimenti in IA, Milano la migliore spinta da Stm e Unicredit; Borsa: Europa in rialzo, Milano (+1,1%) la migliore spinta da St e Unicredit; Broyer: La Bce non toccherà i tassi d’interesse almeno finché l’economia Ue è in rialzo; Borse oggi in diretta| Il Ftse Mib chiude in rialzo del 2%: torna sui massimi dal dicembre 2000. Sul podio Stm, Unicredit e Fincantieri.

Borsa oggi 9 febbraio: Europa in rialzo guarda a investimenti in IA, Milano la migliore spinta da Stm e Unicredit – DIRETTATokyo vola oltre il 4% dopo il voto. A Piazza Affari Stellantis tenta il recupero. Oro consolida, crolla il gas - Segui la DIRETTA ... firstonline.info

Borsa: l'Europa gira al rialzo con i future Usa, Stellantis frena Milano(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Le Borse europee girano in positivo a metà seduta, allineandosi al cambio di rotta dei future americani. Francoforte avanza dello 0,5%, Londra dello 0,1%, Parigi è piatta (+0 ... altoadige.it

Borsa: l'Europa chiude fiacca con le trimestrali, si guarda agli Usa. Londra (-0,31%), Francoforte (-0,11%), Parigi (+0,06%) #ANSA x.com

CASTELNUOVO AL VOLTURNO (IS). Il Rito dell'Uomo Cervo guarda all'Europa: ospiti d'onore i Mamuthones dalla Sardegna. Guarda il servizio #uomocervo #molise #turismo - facebook.com facebook