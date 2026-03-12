Maltempo | infiltrazioni all' aeroporto di Fiumicino Acqua ai terminal 1 e 3

Stamattina all'aeroporto internazionale di Fiumicino sono stati pubblicati video che mostrano infiltrazioni di acqua provenienti dal soffitto ai terminal 1 e 3. Due cascate d'acqua sono state riprese dai passeggeri presenti, evidenziando problemi strutturali causati dal maltempo. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali interventi o disagi specifici.

Le forti piogge hanno determinato allagamenti al Leonardo Da Vinci. Nessun problema per i voli e le operazioni airside Due cascate d'acqua dal soffitto. A parlare sono i video girati dai passeggeri che si trovavano stamattina - giovedì 12 marzo - all'aeroporto internazionale di Fiumicino. Le forti piogge che si stanno abbattendo da questa mattina su Roma e sul litorale hanno causato alcune infiltrazioni di acqua nei terminal 1 e 3 del Leonardo Da Vinci. Da quanto si apprende Aeroporti di Roma (Adr) ha attivato immediatamente una task force di addetti che sono intervenuti immediatamente, provvedendo al regolare ripristino delle aree in breve tempo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Roma sotto al temporale: pioggia, grandine e strade allagate. Infiltrazioni all’aeroporto di FiumicinoRoma si sveglia sotto alla pioggia e alla grandine in questa giornata di allerta meteo gialla: chicchi imbiancano le strade di Ostia, tuoni e fulmini...

Maltempo a Roma, infiltrazioni e acqua nelle aule: monta la protesta degli studentiNella Capitale torna il maltempo e, ancora una volta, gli effetti si vedono anche nelle scuole: diverse le segnalazioni dagli istituti di Roma e...