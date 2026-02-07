Filmava clienti e amanti denunciato amministratore di condominio nel milanese | i video condivisi con i dipendenti dell’azienda

Un amministratore di condominio nel milanese è stato denunciato dopo aver filmato clienti e amanti senza il loro consenso. Sul suo computer sono state trovate cartelle con nomi e cognomi di donne, contenenti video a contenuto sessuale e riprese intime. Alcuni filmati sono stati realizzati di nascosto durante incontri di lavoro, grazie a telecamere nascoste sotto tavoli e scrivanie.

Sul computer erano archiviate cartelle con nomi e cognomi di donne. Al loro interno, video a contenuto sessuale e riprese intime, ma anche filmati realizzati di nascosto durante colloqui o incontri di lavoro, grazie a telecamere occultate sotto tavoli e scrivanie. Un archivio digitale strutturato e facilmente accessibile, che sarebbe stato messo a disposizione dei dipendenti dell'azienda. Tutto il materiale, secondo le accuse, sarebbe stato raccolto all'insaputa delle donne coinvolte. Per questi fatti, tre vittime hanno presentato denuncia contro un sessantenne, titolare di un'amministrazione condominiale a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano.

