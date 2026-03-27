Indonesia verso le restrizioni social per i minori di 16 anni | obiettivo proteggerli da cyberbullismo e frodi online

In Indonesia si stanno preparando restrizioni sui social media per le persone di età inferiore ai 16 anni, con l’obiettivo di tutelare i minori da cyberbullismo e frodi online. La nuova normativa prevede limiti di accesso e utilizzo delle piattaforme digitali per questa fascia di età, in modo da ridurre i rischi associati all’ambiente digitale. La misura è attesa nei prossimi mesi.

Nuova svolta in Indonesia, dove saranno inserite delle restrizioni sui social media per chi ha meno di 16 anni. Ad annunciarlo è stat la ministra per le Comunicazioni e il digitale, Meutya Hafid. Gli account intestati ai minori di 16 anni sulle app considerate “ad alto rischio”, saranno successivamente disattivati. Nella lista fatta dal governo rientrano TikTok, Facebook, Instagram e Roblox. In questo modo, il Paese si unisce a tutti quelli che hanno adottato disposizioni simili per proteggere i più piccoli dai rischi legati ai social, tra cui figurano la dipendenza, il cyberbullismo e le frodi online. Anche l’australia ha adottato una normativa simile a dicembre 2025, mentre la Spagna ha annunciato il mese scorso una presa di posizione analoga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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