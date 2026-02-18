Cyberbullismo e adescamento online | a Erba e Mariano Comense la carovana educativa di una vita da social

A Erba e Mariano Comense, la polizia di Stato ha partecipato alla XIII edizione di “Una vita da social”, un evento che mira a sensibilizzare i giovani sui rischi del cyberbullismo e dell’adescamento online. L’obiettivo è insegnare ai ragazzi come riconoscere e evitare le insidie del mondo digitale, attraverso attività pratiche e incontri con gli esperti. La campagna, che coinvolge scuole e famiglie, si propone di promuovere un uso consapevole dei social media, affrontando i pericoli più comuni tra i giovani utenti.

La polizia di Stato di Como ha sostenuto la XIII edizione di "Una vita da social", la campagna educativa itinerante sulla legalità e sull'educazione digitale promossa dalla polizia di Stato insieme al ministero dell'Istruzione e del Merito. Al centro, i rischi del mondo cyber e l'uso consapevole della tecnologia, con un focus su temi che toccano da vicino gli adolescenti: educazione sentimentale online, adescamento, cyberbullismo e le ricadute sulla sfera emotiva. Il percorso ha fatto tappa il 13 febbraio a Erba e il 17 febbraio a Mariano Comense. Gli appuntamenti rientrano nel calendario nazionale che, durante l'anno scolastico, porterà il truck in molte città italiane, incontrando studenti e comunità locali.