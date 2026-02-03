La Spagna verso l’introduzione del divieto social per minori di 16 anni | Malpezzi accusa il governo italiano di immobilismo mentre altri Paesi agiscono per tutelare adolescenti

La Spagna si prepara a vietare l’accesso ai social per i minori di 16 anni. Il governo spagnolo ha annunciato un pacchetto di misure per limitare l’uso dei social network tra i giovani, andando oltre il semplice limite di età. Nel frattempo, in Italia, il senatore Malpezzi critica il governo per non aver ancora preso decisioni concrete, mentre altri Paesi europei si muovono per proteggere gli adolescenti.

La Spagna ha deciso di introdurre un divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni, annunciando un pacchetto di misure che supera la semplice limitazione anagrafica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il governo britannico sta valutando l’ipotesi di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni, ispirandosi al modello australiano.

In Australia, è entrato in vigore oggi, 10 dicembre, il nuovo divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni.

#Spagna verso lo stop ai #social per i minori di 16 anni. Come accaduto in #Australia e in altre nazioni che ne hanno imitato il provvedimento. Ma come funzioneranno i sistemi di verifica dell’età e i ragazzi che non potranno accedere non proveranno ad aggir x.com