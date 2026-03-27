Indice glicemico | i trucchi a tavola per mangiare carboidrati senza avere picchi

L'indice glicemico è un parametro che misura l'impatto di diversi alimenti a base di carboidrati sui livelli di zucchero nel sangue. Spesso si associa il consumo di pasta, pane e altri alimenti ricchi di carboidrati a picchi glicemici e sensi di colpa, ma non tutti i carboidrati sono uguali. Recenti studi hanno analizzato strategie alimentari per consumarli senza alterare eccessivamente la glicemia.

Quante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri? Care amiche, è ora di sfatare un mito: i carboidrati non sono il nemico. Il vero segreto per restare in forma, avere energia costante e proteggere la nostra salute a lungo termine non è l’eliminazione, ma il controllo dell'Indice Glicemico (IG). In parole semplici, l’Indice Glicemico è la velocità con cui i carboidrati contenuti in un alimento alzano il livello di glucosio nel sangue (la glicemia). Quando mangiamo cibi ad alto IG, come zuccheri raffinati o farine bianche, il corpo subisce una vera "fiammata" di energia, seguita da una produzione massiccia di insulina. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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