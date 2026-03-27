Indice Glicemico | la guida per mangiare carboidrati senza picchi

Da milleunadonna.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indice glicemico è un parametro che misura l'impatto dei carboidrati sugli zuccheri nel sangue dopo il consumo di determinati alimenti. In questo articolo si approfondisce come scegliere cibi ricchi di carboidrati e prevenire i picchi glicemici, con un focus su alimenti comuni come pasta e pane. Viene presentata una panoramica di come il metodo possa aiutare a gestire meglio l'alimentazione quotidiana.

Quante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri? Care amiche, è ora di sfatare un mito: i carboidrati non sono il nemico. Il vero segreto per restare in forma, avere energia costante e proteggere la nostra salute a lungo termine non è l’eliminazione, ma il controllo dell'Indice Glicemico (IG). In parole semplici, l’Indice Glicemico è la velocità con cui i carboidrati contenuti in un alimento alzano il livello di glucosio nel sangue (la glicemia). Quando mangiamo cibi ad alto IG, come zuccheri raffinati o farine bianche, il corpo subisce una vera "fiammata" di energia, seguita da una produzione massiccia di insulina. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

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