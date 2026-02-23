Indice Glicemico | la guida per non avere fame alle 16 | 00

Il calo improvviso di zuccheri nel sangue fa scattare quella fame improvvisa alle 16:00, portando molte persone a cercare spuntini dolci o salati per placarla. Questo fenomeno si verifica spesso quando l’indice glicemico dei pasti è troppo alto o troppo basso, causando sbalzi di energia. Per evitare di cedere alla tentazione, è utile conoscere come scegliere alimenti che mantengano stabile la glicemia e ridurre le pause troppo lunghe tra i pasti.

Vi capita mai che alle 16:00 precise, puntuali come un orologio svizzero, venite assalite da quella voglia matta di "qualcosa di buono" (leggi: un pacchetto di biscotti o una brioche salvata dal mattino). Non è mancanza di forza di volontà e non siete voi a essere "golose senza speranza". La colpa è quasi sempre di un ospite invisibile e un po' dispotico: l'Indice Glicemico (IG). Oggi scopriremo insieme come domarlo con qualche trucco da vere "ninja della tavola", per arrivare a cena senza voler azzannare il tavolo! Immaginate l'Indice Glicemico come la velocità con cui gli zuccheri contenuti in un alimento entrano nel nostro sangue. CARICO GLICEMICO: che cos'è . . Mentre l'Indice Glicemico indica la rapidità con cui un alimento influenza la glicemia, il Carico Glicemico (CG) tiene conto della quantità di carboidrati in una porzione tipica: questo fornisce un quadro più realistico di come un