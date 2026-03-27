È stato firmato l’accordo per la ripartizione di 17 milioni di euro destinati all’indennità di pronto soccorso. La Cisl Fp Sicilia ha annunciato la conclusione della trattativa, che riguarda le risorse finanziarie assegnate ai lavoratori dei reparti di emergenza. La decisione riguarda una somma complessiva di 17 milioni di euro, che sarà distribuita ai professionisti che operano nelle aree più esposte del sistema sanitario.

Sottoscritto l'accordo per la ripartizione delle risorse. Le somme sono immediatamente disponibili La Cisl Fp Sicilia comunica che è stato definitivamente sottoscritto l’accordo per la ripartizione delle risorse destinate all’indennità di Pronto Soccorso, un passaggio atteso da tempo e fondamentale per riconoscere il lavoro di chi opera quotidianamente nei reparti più esposti del sistema sanitario regionale. Le somme immediatamente disponibili ammontano a 17 milioni di euro: 6,5 milioni destinati alla dirigenza medica e sanitaria e 11 milioni al personale del comparto. L’ammontare potrebbe crescere ulteriormente qualora il ministero fornisca risposta positiva al quesito tecnico posto dall’assessorato regionale alla Salute su richiesta della Cisl Fp, relativo al calcolo complessivo in percentuale dell’indennità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Indennità di pronto soccorso, Cisl Fp Sicilia: "In arrivo 17 milioni di euro"

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