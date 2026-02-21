Indennità di pronto soccorso la denuncia di Fp Cgil | Firmata annunciata ma mai arrivata

La Fp Cgil denuncia che, cinque mesi dopo la firma del contratto nazionale della sanità pubblica, le assistenti e gli operatori dei pronto soccorso non hanno ancora ricevuto l’indennità promessa. La firma era stata annunciata, ma i pagamenti non sono mai arrivati ai sanitari, che continuano a lavorare senza questa ricompensa. La situazione riguarda principalmente il personale dell’Emergenza territoriale, che si trova in attesa da mesi. La questione rimane irrisolta nonostante le rassicurazioni ufficiali.

“Sono trascorsi quasi cinque mesi dalla firma del contratto nazionale della sanità pubblica e, ad oggi, le lavoratrici e i lavoratori dei pronto soccorso e dell’Emergenza territoriale non hanno ancora ricevuto l’indennità di pronto soccorso. Nessun anticipo. Nessun acconto. Nessun segnale concreto. Solo attesa”. E’ quanto denuncia Fp Cgil, che aggiunge come “l’accordo è fermo a livello regionale: Regione e organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale, dopo diversi incontri, non hanno ancora trovato un’intesa definitiva. Nel frattempo, però, nei servizi di emergenza e urgenza la quadra la trovano ogni giorno infermieri, oss, autisti soccorritori e professionisti sanitari, incastrando turni scoperti, carichi di lavoro sempre più gravosi e situazioni di crescente complessità.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Liquidata dalla Regione l'indennità agli operatori di pronto soccorso, Fp Cgil: "Estremo ritardo, è un diritto"La Regione ha finalmente liquidato le indennità agli operatori di pronto soccorso, una rivendicazione portata avanti dalla Fp Cgil Abruzzo-Molise.

Pronto soccorso dell'ospedale, la denuncia di Fp Cgil: “Ora siamo al collasso”Il pronto soccorso dell’ospedale di Ferrara si trova in grave difficoltà, come evidenziato dalla denuncia di Fp Cgil.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.