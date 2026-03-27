Sono stati avviati due progetti nelle scuole di Latina, focalizzati su inclusione e salute. Questi interventi sono stati promossi dal capogruppo di Forza Italia nel Comune di Latina, Giuseppe Coriddi. I programmi riguardano iniziative specifiche per migliorare le condizioni di accesso e il benessere degli studenti all’interno degli istituti scolastici. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o le modalità di realizzazione delle iniziative.

Inclusione e salute sono le due parole chiave al centro di alcuni progetti voluti da Giuseppe Coriddi, capogruppo di Forza Italia al Comune di Latina, per le scuole. “Entra ora nella fase operativa il frutto di due emendamenti che ho presentato al bilancio, e sono stati approvati, che puntano a favorire l’inclusione nelle scuole e a costruire un percorso di formazione sulla sicurezza della salute di ogni cittadino”. Ieri mattina, presso la sala della biblioteca comunale di Latina, si è svolto un incontro alla presenza dell’assessore Francesca Tesone, degli uffici competenti e dei dirigenti scolastici in cui sono state comunicate le novità:... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Inclusione e salute nelle scuole, ecco i due progetti per gli istituti di Latina

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