Stefani apre ai metal detector nelle scuole | Mappare gli istituti più a rischio

Stefani annuncia l’installazione di metal detector nelle scuole, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza negli istituti più a rischio. L’operazione mira a prevenire l’ingresso di oggetti pericolosi come coltelli, riducendo così il rischio di aggressioni e comportamenti violenti. Questa misura si inserisce in un piano più ampio di tutela degli studenti e del personale scolastico, garantendo ambienti più sicuri e controllati.

Metal detector all'ingresso delle scuole per evitare la possibile introduzione di coltelli e altri oggetti che potrebbero essere usati per aggressioni o altri gesti di violenza. È una delle proposte che potrebbero essere inserite nel nuovo decreto sicurezza che è allo studio del Governo. Possibilista sull'introduzione di questo strumento il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che oggi pomeriggio, 20 gennaio, ha incontrato un'ottantina di studenti del liceo “Canova” di Treviso. «Credo che garantire una maggiore sicurezza all'interno delle scuole possa essere una strada, soprattutto mappando magari gli istituti dove potrebbe annidarsi un maggiore rischio da questo punto di vista» ha detto il presidente «Poi ovviamente nel rispetto dell'autonomia della dirigenza scolastica credo che sia importante fare la nostra parte, quindi lo faremo anche da un punto di vista di sensibilizzazione e di politica giovane».🔗 Leggi su Veneziatoday.it

