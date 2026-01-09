Auto fuori strada a Casal Velino paura per il conducente

Un incidente si è verificato questa mattina a Casal Velino, nel Cilento, coinvolgendo un’auto uscita fuori strada. Fortunatamente, l’episodio non ha causato gravi conseguenze per il conducente. L’evento si inserisce in un contesto di incidenti stradali frequenti nella zona, richiedendo attenzione e prudenza alla guida. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che rimane un episodio isolato ma significativo per la sicurezza locale.

Ancora un incidente stradale nel Cilento. Questa mattina il sinistro, che poteva avere conseguenze ben peggiori, si è registratto a Casal Velino. Un'auto è finita fuori strada nei pressi della sede del municipio ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per il conducente.

