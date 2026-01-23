T-Alento, progetto di Antonio Ievolella, valorizza Casal Velino attraverso l’arte contemporanea. La sua opera trasforma il territorio in una galleria diffusa, promuovendo la rigenerazione urbana, la cultura e il turismo. Un’ iniziativa che unisce natura e creatività, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio in modo originale e rispettoso dell’ambiente.

L’arte contemporanea di Antonio Ievolella trasforma il territorio in una galleria diffusa, tra rigenerazione urbana, cultura e turismo. CASAL VELINO (SA) – L’arte contemporanea come strumento di rigenerazione urbana, culturale ed economica: è questa la visione alla base d i “T-Alento: l’arte della natura ”, il progetto che sta trasformando Casal Velino, nel cuore del Cilento, in un laboratorio a cielo aperto in cui tradizione e contemporaneità dialogano attraverso il linguaggio dell’arte. Il progetto si sviluppa attorno alle opere dello scultore A ntonio Ievolella, artista di fama internazionale, le cui sculture in acciaio corten si inseriscono nel paesaggio urbano e naturale del paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - T-Alento: l’arte della natura rigenera Casal Velino

