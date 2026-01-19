Incidente in tangenziale auto sbanda e sbatte contro le barriere

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un incidente in tangenziale, quando un'auto ha perso il controllo e si è scontrata contro le barriere di sicurezza. L'episodio ha causato disagi alla viabilità e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nessuna grave conseguenza per il conducente, ma l'accaduto evidenzia l'importanza di mantenere attenzione alla guida in prossimità delle barriere e durante le ore di punta.

Momenti di paura questa mattina per un'automobilista a causa di un incidente che si è verificato intorno alle 11 in tangenziale. Il conducente ha perso il controllo della sua Fiat Croma, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, mentre percorreva la bretella dello svincolo di Gazzi. Il mezzo ha.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Incidente in tangenziale, auto sbanda e urta le barriere

Alle 19.30 sulla tangenziale si è verificato un incidente coinvolgendo un'auto che ha sbattuto contro le barriere nei pressi dello svincolo di Giostra. Un'Alfa Romeo Giulietta è rimasta coinvolta nell'incidente, che ha causato disagio e disagi al traffico nella zona. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora da chiarire.

Incidente in autostrada, auto contro le barriere

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sull'autostrada A20 Messina-Palermo, coinvolgendo un'Alfa Romeo che si è scontrata con le barriere di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per valutare le condizioni dei coinvolti e mettere in sicurezza la zona.

