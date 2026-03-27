Incidente in A1 a Barberino la vittima è l’ex pilota Fabio Bagnoli

Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, un incidente sull’Autostrada del Sole, all’altezza del chilometro 258 a Barberino del Mugello, ha causato la morte di un ex pilota di Formula 3. La vittima, un uomo di circa 50 anni, è deceduta a seguito dello schianto avvenuto in quella zona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

VINCI – L’ incidente in A1 si è trasformato in una tragedia nella notte tra il 25 e il 26 marzo, quando l’ex pilota di Formula 3 ha perso la vita in uno schianto avvenuto sull’Autostrada del Sole, all’altezza del chilometro 258, nel territorio di Barberino del Mugello. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 47 anni, originario di Vinci, stava viaggiando in direzione Firenze quando la sua auto si è scontrata contro un mezzo pesante fermo in un’area di sosta all’uscita di una galleria. In quei momenti la zona era interessata da una violenta grandinata, che avrebbe ridotto drasticamente la visibilità. Dopo il primo impatto, la vettura è finita nuovamente al centro della carreggiata, dove è stata travolta da altri due camion in transito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Incidente in A1 a Barberino, la vittima è l’ex pilota Fabio Bagnoli Articoli correlati Incidente in A1 sotto la grandine, muore Fabio Bagnoli ex pilota di Formula 3Si chiamava Fabio Bagnoli il quarantottenne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto, poco dopo la mezzanotte di ieri giovedì 26 marzo,... Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3Vinci (Firenze), 26 marzo 2026 – Si chiamava Fabio Bagnoli ed era originario di Vinci, l’uomo che ha perso la vita poco dopo la mezzanotte a seguito... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fabio Bagnoli Temi più discussi: Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3; Muore sull’A1 Fabio Giorgi, ex pilota Formula 3; Schianto nella bufera sull’A1 | morto Fabio Bagnoli ex pilota di Formula 3. Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3E’ rimasto ucciso questa notte in un incidente all’altezza di Barberino di Mugello mentre c’era una grandinata. Cordoglio a Vinci ... lanazione.it Morto nello schianto sull'A1, era un ex pilotaVINCI: Aveva gareggiato anche in Formula 3, l'uomo rimasto vittima dell'incidente avvenuto in autostrada durante una violenta grandinata ... toscanamedianews.it Vinci, 26 marzo 2026 – Una vita dedicata alla sua passione, i motori, e un terribile scherzo del destino, Fabio Bagnoli, pilota professionista, 48 anni, di Vinci, se ne è andato proprio al volante, a causa di un tragico incidente, poco dopo la mezzanotte di ieri, sull - facebook.com facebook Schianto nella bufera sull’A1: morto Fabio Bagnoli, ex pilota di Formula 3 x.com