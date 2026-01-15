Incidente stradale a Castiglione d’Adda | tre feriti e un’auto ribaltata nel fosso

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 26 a Castiglione d’Adda, provocando il ferimento di tre persone e il ribaltamento di un’auto nel fosso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per soccorrere i coinvolti e mettere in sicurezza l’area. L’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Castiglione D'Adda (Lodi), 15 gennaio 2026 – Mattinata di paura, quella di oggi 15 gennaio 2026, l ungo la strada provinciale 26, nel territorio comunale di Castiglione d'Adda. Intorno alle 9.45 si è verificato un rovinoso incidente stradale, che ha coinvolto due autovetture. L'impatto. Dopo l'impatto, una delle auto è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi su un fianco, mentre l'altra, una Fiat Punto, a propria volta uscita dalla carreggiata, è finita in mezzo all'erba. Sul posto sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un'autopompa e un'autogru.

