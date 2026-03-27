Un incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere di Villaseta, provocando danni a mobili e arredi. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio, che si è verificato all’interno di un’abitazione di proprietà di due coniugi cinquantenni. Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno è riuscito a entrare nell’appartamento e ad appiccare il fuoco.

Si indaga su un incendio avvenuto all’interno di un appartamento nel quartiere di Villaseta. Qualcuno è riuscito a intrufolarsi nell’abitazione di proprietà di due coniugi cinquantenni – lui operaio, lei casalinga – e ad appiccare il rogo a mobili e arredi. La casa, al piano rialzato di via De Cosmi, in questo periodo dell’anno non è abitata da nessuno. Forse chi è entrato in azione lo sapeva. Restano da chiarire i motivi del gesto, che presenta le caratteristiche di un possibile avvertimento. A lanciare l’allarme è stato un passante che, notando il fumo, ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i poliziotti delle volanti, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Incendio in un appartamento a Villaseta, la Procura apre un'inchiesta

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