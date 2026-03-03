Frana di via Napoli | la procura apre un' inchiesta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla frana avvenuta in via Napoli il 19 febbraio, che ha portato all’evacuazione di un condominio a causa del crollo di un muraglione. La decisione è stata presa dopo l’evento che ha causato danni e la necessità di mettere in sicurezza l’area. Attualmente sono in corso accertamenti per capire le responsabilità e le cause dell’incidente.

Il fascicolo contro ignoti. Domani sindaca e assessore Ferrante incontreranno il capo della protezione civile La procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla frana di via Napoli dello scorso 19 febbraio che ha costtetto all'evacuazione di un condominio a causa del crollo di un muraglione. Il fascicolo è stato aperto con l'ipotesi di reato di frana colposa ed è stato provvisoriamente affidato al procuratore aggiunto Federico Manotti, che coordina il pool ambiente della procura. Si tratta della seconda inchiesta della procura, dopo quella, sempre per frana colposa, per il crollo di massi sull'Aurelia ad Arenzano, che si è verificato lo scorso 25 gennaio, bloccando la viabilità che tornerà regolare solo nelle prossime ore.