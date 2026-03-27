Incendio colposo ad Alatri ettari di uliveto a fuoco | uomo ha perso il controllo delle fiamme denunciato

Un uomo è stato denunciato ad Alatri dopo che un incendio ha interessato diversi ettari di uliveto. L’uomo aveva acceso un fuoco per bruciare gli sfalci, ma le fiamme sono uscite dal controllo, causando danni al territorio. Gli investigatori hanno avviato le verifiche per accertare le responsabilità legate all’incidente.

Un uomo è stato denunciato per incendio colposo dai Carabinieri Forestali ad Alatri, dove un rogo ha interessato due ettari di uliveti. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le fiamme sono state causate accidentalmente durante la combustione di residui di potatura. Le operazioni di spegnimento e l’intervento delle autorità Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Frosinone sono intervenuti in agro del Comune di Alatri a seguito di un incendio che ha coinvolto una vasta area di vegetazione, in particolare uliveti. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e un elicottero della Regione Lazio, impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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