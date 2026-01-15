Incendio in un' abitazione a Ruvo | fiamme domate dai vigili del fuoco un uomo ustionato

Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, si è verificato un incendio in un'abitazione a Ruvo di Puglia. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, mentre un uomo è rimasto ustionato. L'intervento ha permesso di contenere i danni e di assistere le persone coinvolte nell'incidente.

Un incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, in un'abitazione a Ruvo di Puglia. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 20.30: all'interno dell'appartamento si trovavano due persone, una delle quali rimasta ustionata ed è stata trasportata in ospedale.

